Un tripudio di applausi per Tommaso Gaeta e Manuela Marcone

TERMOLI. Domenica 27 novembre, nell’ambito della Stagione Concertistica Termoli Musica 22 e in collaborazione con l’AFI – Associazione Flautisti Italiani, si è esibito al S. Antonio di Termoli il vincitore del Concorso internazionale 2022 “Severino Gazzelloni” Tommaso Gaeta, accompagnato al pianoforte da Manuela Marcone.

Il programma è stato variegato e piacevole, iniziando con la Sonata in Do min di G. Donizetti, un classico del repertorio per flauto e pianoforte. A seguire la Sonata in Mi min KV 304 di W. A. Mozart e la Sonata in Sol min di J. S. Bach. Quindi un gran pezzo da solista di C. Debussy, il Syrinx per flauto solo, brano di notevole complessità interpretativa oltre che esecutiva, per poi lasciare spazio a un’allegra Barcarola e scherzo di A. Casella, e in chiusura la Fantasia su temi della Carmen di F. Borne.

Il giovane flautista ha dato prova delle qualità che lo hanno visto premiare al “Severino Gazzelloni” 2022, animando la sala nel duo col pianoforte di Manuela Marcone: gli artisti, con la loro esecuzione impeccabile, hanno regalato momenti di sincero piacere al pubblico in sala, che ha apprezzato applaudendo calorosamente.

Il prossimo appuntamento è domenica 4 dicembre al S. Antonio di Termoli alle 18:00 con il concerto “Dall’Opera alla danza” del Trio Rospigliosi, formato da Rieko Okuma (flauto), Lapo Vannucci (chitarra) e Luca Torrigiani (pianoforte).

I biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/termoli-musica.

