I "Sound zero" volano alla finalissima del Roma music festival

BASSO MOLISE. Presso il Teatro Golden in Roma, si sono svolte le ambite semifinali nazionali del Roma music festival 2022. 48 artisti si sono esibiti per accedere alla finalissima nazionale, ultimo atto di questa sedicesima edizione, in programma il 20 dicembre. Un'edizione che ha visto protagonista quattro ragazzi molisani.

Parliamo dei "Sound Zero". La band, dopo il successo e la partecipazione all'Arezzo Wave, ha conquistato la vetta romana. Gioacchino ‘Joe’ Occhionero alla voce, Dino ‘Mystic’ Petrucci alla batteria, Mattia ‘Matt’ Fratangelo alla chitarra e Rodrigo ‘Ghigo’ Galasso al basso, sono i ragazzi che si contenderanno la finalissima di martedì 20 dicembre a Roma insieme ad altri 7 artisti.

Nascevano per gioco i “4 matti” che volevano suonare a tutti i costi. Avevano dato loro una settimana di vita come band dicendo che non avrebbero fatto nemmeno un live e, oggi, invece questi ragazzi spiccano il volo, scalano le montagne e arrivano alla vetta. Quella più bella. Quella di chi ce l'ha fatta.

Li abbiamo conosciuti nell'ormai lontano 2015, quando nella piazzetta sotto il mercato coperto di Guglionesi, suonarono in occasione della festa del Santo Patrono di Guglionesi.

E la stoffa ne avevano da vendere. Rockeggianti, spumeggianti e tanto coinvolgenti, da quel 2 giugno di strada ne hanno fatta.

Sin da subito si crea un forte entusiasmo ed affiatamento che li porta ben presto a girare i migliori locali e club del territorio, arrivando a sfiorare la vittoria nel festival “Musica Live di Guardialfiera” organizzato dal giornale “La Stampa” di Torino, ma in compenso a vincere il premio come “Miglior chitarrista”, merito del talentuoso e giovane Mattia. Dopo aver intrapreso un tour invernale, nel 2016 decidono di trasformare il progetto “cover band” in qualcosa di più ambizioso, da qui nasce il progetto “inediti”, producendo brani propri, miscelando rock/hard rock con sonorità più moderne, dando una loro originale interpretazione della musica.

Nel gennaio 2016 vengono a conoscenza di un contest a livello internazionale chiamato “Tour Music Fest” e decidono di partecipare, arrivando a qualificarsi fino alle semifinali. Nel 2018 cominciano le registrazioni del loro primo album. Hanno partecipato al "Sanremo Rock", calcando l'ambitissimo palco dell'Artiston.

Un curriculum pieno di soddisfazioni che li ha portati nell'ultimo anno a esibirsi all'Arezzo Wave e, oggi, sono in finale al Roma music festival.

Di quei ragazzi del 2 giugno 2015 rimangono i sogni, l'umiltà, la voglia di rock. Sogni che in questi anni, si concretizzano a macchia d'olio.

Che dire, forza ragazzi e "Stay rock"!