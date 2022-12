La giovanissima Sara Ciocca protagonista nel film di Abatantuono

CAMPOBASSO. La giovanissima attrice molisana Sara Ciocca è protagonista, accanto a Diego Abatantuono, del film di Natale "Improvvisamente Natale", da oggi su Amazon Prime.

Interpreta Chiara, la nipote del proprietario di un albergo di montagna (Abatantuono).

Alla conferenza stampa di presentazione del film e in tutte le interviste per il lancio del film proprio Abatantuono ha avuto parole di grande apprezzamento per la protagonista originaria di Riccia (Campobasso): "Sul set la chiamavo Anna Magnani - ha detto rivolto alla Ciocca -. Sa davvero tutto e finge di sbagliare qualcosa per mettere a proprio agio i colleghi. È di grande talento, mi dispiace per gli altri". L'attrice, 14 anni, nonostante la giovane età, ha già all'attivo molte importanti produzioni, tra queste "La dea fortuna" di Ferzan Ozpetek, accanto a Stefano Accorsi e Edoardo Leo, e "America Latina" dei Fratelli d'Innocenzo in coppia con un altro molisano, Elio Germano.

Nel cast del film di Natale che esce oggi (regia di Francesco Patierno) con Sara Ciocca e Diego Abatantuono ci sono anche Violante Placido, Lodo Guenzi, Michele Foresta, Nino Frassica, Paolo Hendel, Antonio Catania, Anna Galiena e Gloria Guida. (ANSA).