Il mito Pino Daniele raccontato dal figlio Alessandro e il ricordo di Termoli

TERMOLI. Il legame tra Pino Daniele, Termoli e le Isole Tremiti è ben noto al pubblico del cantante partenopeo.

Invitato dal grande amico Lucio Dalla, Pino Daniele scopre Termoli e le Isole Tremiti. E proprio a Tremiti, come se fosse un paradiso terrestre fuori dal caos delle grandi città, trova l’ispirazione per alcuni album che, pubblicherà in seguito.

"Musicante" che sulla copertina aveva le immagini delle Isole. Quel disco conteneva "Keep on movin".

Pino Daniele a Termoli ha ricevuto una delle notizie più belle della sua vita. Quella che gli ha “scombussolato” il mondo. La notizia della nascita del suo secondogenito Alessandro.

Come ricorda il nostro collega Michele Trombetta, all'epoca speaker radiofonico, «quando arrivò a Termoli, gli speaker delle radio private, iniziavano a mettere i suoi dischi, facevamo pubblicità al suo concerto. Non ancora smuoveva le masse ma il suo talento si percepiva già. Tra una prova e l’altra stava sempre in contatto con Napoli, per sapere come andavano le cose con la moglie prossima al parto. Quando chiamò a casa, venne a sapere che era nato Alessandro. E sul palco di Termoli fece l’annuncio della nascita».

E questo aneddoto lo racconta proprio Alessandro nel suo libro appena pubblicato e dedicato alla vita del padre.

Uscendo di casa Pino Daniele - è il racconto nel libro - disse scherzando alla moglie: "Mi raccomando, non partorire ancora. Aspetta che torniamo!". Quel pomeriggio, era il 29 luglio, venne alla luce Alessandro Daniele: "Al termine delle prove a Termoli Pino si allontanò per telefonare, come di consueto, a casa. Al suo ritorno sul palco annunciò emozionato e felice ai suoi musicisti di essere appena diventato papà di un maschietto". Nel libro viene raccontato anche del grande amore del cantautore per le isole Tremiti. "Erano per papà un luogo di pace, un luogo incontaminato - scrive il figlio -, senza rumori, senza caos. Un posto perfetto dove fermarsi e riposarsi dalle fatiche di un lungo lavoro". Pino Daniele ci andò la prima volta invitato da Lucio Dalla nella sua casa.

"Eravamo felici di ritrovarci la mattina presto al porto di Termoli per prendere la motonave", ricorda ancora il figlio.

Nel libro le Tremiti sono protagoniste in diverse pagine, tra aneddoti e ricordi di famiglia. "Ci tornavamo spesso, anche in pieno inverno - ricostruisce Alessandro Daniele - quei luoghi erano per lui luoghi del sud dove ritrovava i colori della sua gente". In quel periodo, era il 1984, Pino Daniele pubblico l'album "Musicante" che in parte è stato scritto proprio sulle isole di fronte al Molise e anche la foto di copertina fu scattata in un campo di cipolle selvatiche delle Tremiti.

La vita e le circostanze che stanno dietro l’arte e le canzoni di Pino Daniele: dall’infanzia all’esplosione del suo straordinario e incredibile talento creativo, dagli anni della consacrazione musicale al successo internazionale.

Napoli e i suoi mille colori, i sentimenti che vivono e fioriscono tra gli accordi: dall’amore per la chitarra scoperto da ragazzo tra le strade di un basso napoletano alla certezza di non poter stare senza fare musica. Un viaggio che ha come punto di partenza e di arrivo assoluti la musica. Il libro è l’omaggio di un figlio a un padre, ma anche un documento che ripercorre i primi anni della carriera dell’artista, album dopo album. E in mezzo la vita. Alessandro Daniele racconta il musicista fiero della propria notorietà e al tempo stesso timido di fronte all’immensa popolarità. L’uomo che attraverso le proprie note e la propria voce ha sedotto (e mai abbandonato) milioni di fan.

