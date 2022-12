"I soldi non fanno la felicità...", teatro dialettale all'auditorium di San Pietro

In scena mar 06 dicembre 2022

TERMOLI. Domani sera, mercoledì 7 dicembre, l'Auditorium di San Pietro e Paolo ospita la commedia teatrale "I soldi non fanno la felicità... specialmende quanne sò poche!" della compagnia Sceme sembe Nuje di Santa Croce di Magliano. La storia ricalca la semplicità della risata genuina che ha fatto la storia della commedia classica italiana.

In casa di Ciccillo si vive di stenti, in uno stato di povertà assoluta. Nonostante questo, la moglie Concetta, finge agiatezze “culinarie” agli occhi del quartiere, creando allusioni, gag e spassosi malintesi. A questo si aggiunge il fidanzamento della figlia Angelina con Vittorio, rampollo della nobile famiglia Pettulli, che per essere ben visto dai genitori di Angelina, si finge un povero studente.

Le cose si complicano ancor di più con l’arrivo di Alfonso, fratello di Ciccillo, che torna dall’America e che tutti credono ricchissimo. Da qui parte un intreccio di situazioni divertenti perché il dubbio è: Alfonso è tornato ricco o più povero di quando è partito? I sospirati dollari si fanno attendere e il finale è tutto da scoprire. Per una serata di sano divertimento!

