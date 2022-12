“Dall’Opera alla danza” del Trio Rospigliosi ha aperto il dicembre di TermoliMusica

TERMOLI. Il dicembre della Stagione Concertistica Termoli Musica 22 si è aperto al Sant'Antonio di Termoli domenica 4, con il concerto “Dall’Opera alla danza” del Trio Rospigliosi.

Formato da Rieko Okuma (flauto), Lapo Vannucci (chitarra) e Luca Torrigiani (pianoforte), questo trio è riuscito a diventare famoso in poco tempo richiamando l'attenzione dei compositori contemporanei più celebri – quali Teresa Procaccini, Francesco De Santis, Luigi Giachino, Francesco Di Fiore, Albino Taggeo, Matteo Pittino – interessati alla loro particolare formazione strumentale, tanto da scrivere per essa un vero e proprio repertorio di musica contemporanea.

Il programma presentato dunque è stato vario, iniziando con le arie dell’Opera come la Fantasia sulla “Traviata” di Paul Genin e il Fly Trio da “Madama Butterfly” di Francesco De Santis, per poi lasciare la scena alle Danze quali la Danse Macabre di Camille Saint-Saëns, il Tango di Astor Piazzolla e i Recuerdos di Teresa Procaccini, e chiudere con le Danze Rumene di Béla Bartók, considerato uno dei pionieri della moderna etnomusicologia.

La particolare musica scelta ha dato modo agli artisti di esibirsi sperimentando varie combinazioni strumentali, con spettacolari acrobazie del flauto e della chitarra ed elaborati virtuosismi del pianoforte. Tre strumenti molto lontani fra loro che trovano nel suonare insieme una solida unità, data anche dalla pluriennale esperienza che li ha visti in varie esibizioni in Italia come anche all’estero.

Lo spettacolo ha davvero colpito un soddisfatto pubblico, che ha trattenuto il fiato durante i fraseggi musicali più arditi e ha infine applaudito a lungo l’affiatato trio.

Il prossimo appuntamento è sabato 10 dicembre al Sant'Antonio di Termoli alle 18 con “Dall’Opera alla danza” del Piano Trio composto da Bruno Canino (pianoforte), Riccardo Zamuner (violino), Rossella Cardaropoli (violoncello).

Il maestro Canino terrà inoltre una masterclass in pianoforte e musica da camera il 10 e l’11 dicembre.

Galleria fotografica