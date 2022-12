"70 minuti sospesi nei sogni", il mago Jeck protagonista a Firenze

TERMOLI-FIRENZE. Il giovane mago termolese Andrea Geminiano, torna a Firenze dopo la prima settimana di stage passata ad agosto con il regista Marco Predieri, e i suoi due coetanei Giorgio Andolfatto ed Elettra Tercon, assieme alle due attrici internazionali: Margherita Fumero e Sandra Milo.

Andrea è stato vicecampione del talent “I'm a magician”, ed è stato tra i protagonisti dell'evento mondano più atteso del centro Italia. Insieme ad altri coetanei, talenti della recitazione e dell'illusionismo, si è esibito nel corso della terza edizione del “Premio stelle dello spettacolo”, nel suggestivo borgo senese di San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Berardenga.

Dal 4 al 12 dicembre, Andrea è stato richiamato dal regista per portare in scena uno spettacolo assieme ai suoi due coetanei e colleghi. Uno spettacolo ricco di recitazione, musica e magia. Tra apparizioni di colombe, canzoni e magia comica, sarà uno spettacolo ricco di divertimento. L’8 dicembre Andrea e i suoi due amici e colleghi, sono stati invitati come padrini e madrine all’accensione dell’eco albero di natale al Florence Ice Village di Firenze dove si sono esibiti in esercizi di close-up con il numeroso pubblico intervenuto.

Lo spettacolo dal titolo: “70 minuti sospesi nei sogni", va in scena in prima nazionale oggi e domani, domenica 11 dicembre, al teatro di Cestello di Firenze.

Andrea, alias mago Jeck, fin da piccolissimo ha avuto questa passione, e studiando, applicandosi con caparbietà, è riuscito nel suo intento. Oggi seppur giovanissimo ha già messo tanto fieno nella sua cascina, ha ricevuto gratificazioni importanti pensate anche dal decano e totem dell'arte della prestidigitazione e illusionismo come il grande Mago Silvan.

Ha partecipato anche alla rubrica di Termolionline Generazione social, dove si è fatto conoscere grazie ai suoi giochi di prestigio.

Galleria fotografica