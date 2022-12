Adrifest, il ritorno di Luca Ciarla col festival multiculturale

TERMOLI. Reduce di un tour internazionale strepitoso che lo ha visto protagonista in 17 stati degli Stati Uniti, il violinista Luca Ciarla torna a Termoli.

Una vera e propria maratona concertistica che lo ha impegnato tra concerti e workshop in 10 stati diversi, e precisamente in Michigan, Alaska, California, New Mexico, Ohio, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Illinois e Nevada, dal 3 settembre al 2 ottobre 2023.

Il primo concerto, per il Detroit Jazz Festival, lo ha visto esibirsi in uno dei palchi principali, unico artista in solo, in un cartellone straordinario nel quale erano presenti tantissime star del jazz internazionale.

Luca Ciarla è un violinista e musicista a livello internazionale. Sulla sua pagina Facebook racconta un po' di sé e della sua avventura oltreoceano.

«Dopo aver vissuto per circa 8 anni all’estero, 5 negli Stati Uniti e 3 a Hong Kong, nel 2003 tornai in Italia e decisi di stabilirmi nuovamente a Termoli. Oltre ai miei studi a Campobasso, Roma, Fiesole e Saluzzo avevo allora un master e un dottorato americano in valigia, già un buon numero di concerti e tour, premi e collaborazioni alle spalle. Pensai che la cosa più giusta fosse quella di costruire qualcosa che potesse ancorarmi nuovamente alla mia città e rimettere in gioco quello che avevo imparato.

Decisi allora di fondare un’associazione e di iniziare a presentare eventi, anche perché la direzione artistica e l’organizzazione mi hanno sempre appassionato. È bello suonarli i concerti, no doubt, ma è bello anche viverli dietro le quinte; si impara tantissimo e l’incontro con altre discipline, lingue, culture e tradizioni non può che arricchire clamorosamente chi come me è alla ricerca costante del momentum artistico.

Fu un'esperienza difficile però sotto l’aspetto gestionale e nel 2010 mi fermai. I tempi non erano maturi e avevo spesso la sensazione che le istituzioni non comprendessero a fondo la necessità di una buona programmazione culturale per un sano sviluppo del territorio, nè che una buona fetta della popolazione sentisse la necessità di provare nuove emozioni, oltre ai brodetti e alle incredibili pepate di cozze (still the best though).

Tra i tantissimi eventi presentati ricordo con affetto i Balcanikaos, uno spettacolo itinerante e non, con Andrea Kaemmerle (ovvero il buon soldato Svejk) tra teatro, musica, mimo, circo, di una simpatia semplicemente irresistibile. Andrea girò tutto il centro storico per fermarsi poi davanti alla cattedrale. E proprio li accanto, il 28 dicembre, riprenderò il mio cammino organizzando nuovamente un festival a Termoli, questa volta co-diretto con Kezia Terracciano. Fateci un bel in bocca al lupo, ne abbiamo bisogno...vi aspettiamo a braccia aperte! E questa volta preferiremmo non fermarci, al massimo solo una pausa pranzo per il brodetto».

Martedì 13 dicembre, alle ore 11 presso il Palazzo Vescovile di Termoli in piazza Duomo, è indetta la conferenza stampa di presentazione dell'Adrifest, il nuovo festival multiculturale del Basso Molise.

Interverranno Luca Ciarla, condirettore artistico dell'Adrifest e Michele Barile, assessore alla cultura del Comune di Termoli. La conferenza stampa si chiuderà con un'esibizione al violino di Luca Ciarla nei suggestivi spazi della Termoli Sotterranea e un piccolo rinfresco.