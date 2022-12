“I soldi non fanno la felicità"... specie quando sono pochi: a teatro si ride

Teatro dialettale santacrocese: l'intervista a Nicolangelo Licursi

TERMOLI. La compagnia teatrale “Sceme Sembe Nuje” di Santa Croce di Magliano, l’altra sera ha portato in scena all’auditorium della Parrocchia Santi Pietro e Paolo, la commedia in due atti “I soldi non fanno la Felicità… Specialmente quànne so’ poche!”.





Una divertente commedia che ha riempito, in ogni suo posto a disposizione, il nuovo locale della Parrocchia alla periferia nord di Termoli. Finalmente si riaprono i luoghi di spettacolo e la gente, seppur ancora guardinga, non vuole più rinunciare ai piccoli piaceri della vita, come trascorrere un paio d’ore in allegria. E, questa compagnia santacrocese, è davvero in gamba e già in altre occasioni, ha dato spettacolo e divertimento anche al di là dei confini regionali.





La storia presentata l’altra sera, ha una sua morale. Dietro a tante risate ben architettate nei dialoghi gli attori sono stati davvero esilaranti oltreché bravi.

A cominciare da quelli principali Nicolangelo Licursi, Maria Pietroniro sua moglie nella vita e in scena, nei ruoli di Don Ceccillo D’Amico e Concetta Del Gatto, Martina Alfieri in quelli della loro figlia Angelina D’Amico, il presidente dell’associazione Giuseppe Cappiello, nelle vesti del fratello Alfonso D’Amico che torna dall’America che prima fa credere a tutti che portasse dei soldi, ma di essere più povero di tutti loro e poi invece, alla fine si svela ricchissimo. La morale è che li ha voluti mettere alla prova, dopo che ha capito che davvero i suoi cari avevano comunque ospitato il fratello anche sapendolo povero.





I soldi non fanno la felicità specialmente quando sono pochi.





Noi prima della rappresentazione abbiamo chiesto a qualcuno del pubblico presente, le sensazioni di esser tornati in teatro, e poi i principali protagonisti ci hanno svelato le novità in ambito teatrale che avremo in alcune città del Molise, Termoli compresa dal 20 Novembre al 25 aprile 2023 con la rassegna “Jamm Bell”.

