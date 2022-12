"I nuovi talenti del clarinetto", Damiano D'Angelo sul podio a Cesena

CESENA-TERMOLI. Domenica 11 dicembre nella sala concerti dell’Istituto Musicale Corelli di Cesena si è svolto il 6° concorso nazionale di esecuzione musicale “I nuovi talenti del clarinetto”. Presidente di giuria il Maestro Corrado Giuffredi. Il concorso, promosso dall'Accademia Italiana del Clarinetto con il sostegno del Ministero della Cultura, promuove la cultura musicale e la divulgazione del clarinetto nelle sue varie espressioni e la valorizzazione di giovani eccellenze italiane.

Il giovane talento molisano, 13 anni, Damiano D'Angelo, allievo del maestro Loris Fiore, primo clarinetto della neo nata OSM (Orchestra Sinfonica del Molise), esibendosi con il Concertino per clarinetto di Carl Maria von Weber, ha ottenuto il secondo posto alle spalle di una talentuosa Teresa Fumagalli, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali di prestigio.

L'Accademia Italiana del Clarinetto, fondata da Piero Vincenti 25 anni fa, costituisce una realtà unica nel mondo clarinettistico italiano ed internazionale, proponendosi come punto di incontro e di riferimento per tutti coloro che in Italia vivono il “Mondo del clarinetto”.

Il Presidente di giuria, il Maestro Corrado Giuffredi alla fine dell'esibizione della categoria Young ha dichiarato: "Esprimo una nota di merito per le esibizioni di questa categoria: credo che la qualità musicale espressa da questi giovani talenti del clarinetto si farà apprezzare in tutto il mondo in futuro".