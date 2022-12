Canino, Zamuner e Cardaropoli: un trio piano strepitoso

TERMOLI. Un concerto strepitoso quello di sabato 10 dicembre al Sant’Antonio di Termoli, con “I trii romantici” del Piano Trio per la Stagione Concertistica Termoli Musica 22.

Con il maestro Bruno Canino al pianoforte, Riccardo Zamuner al violino e Rossella Cardaropoli al violoncello, il Trio ha eseguito la Sonatensatz D28 di Franz Schubert e il Trio in Re min. op. 49 di Felix Mendelssohn.

L’opera di Schubert racchiude la natura sperimentale del compositore: scritta a 15 anni, quando non era ancora in grado di padroneggiare i modelli classici ma era già maturo nell'organizzazione armonica delle forme, presenta pianoforte e violino che si alternano nella conduzione del movimento, dandogli una forma imperfetta e irrisolta. Forma che ritrova definizione nel trio di Mendelssohn, che riflette invece quel profondo equilibrio interiore che è una costante della personalità del musicista di Amburgo, dove le tre voci strumentali sono fuse tra loro in modo omogeneo.

Bruno Canino, il più ricercato pianista dai più importanti solisti della scena della musica classica, ha dimostrato una freschezza di tocco stupefacente, magistralmente affiancato dai giovani Zamuner e Cardaropoli che hanno tenuto il palco con virtuosismo e competenza: il risultato è stato un dialogo capace di far percepire al pubblico l’essenza dell’interpretazione musicale tra un maestro che ha attraversato gli ultimi quarant’anni del Novecento e i giovani musicisti che oggi calcano la scena. Un risultato di freschezza, luminosità e continua ricerca della perfezione, che ha raccolto infine meritati applausi, lunghi e calorosi.

Il prossimo appuntamento è domenica 18 dicembre al S. Antonio di Termoli alle 18:00 con “I trii per flauto tra classico e romantico” del Trio Candal, composto da Pierluigi Camicia (pianoforte), Giuseppe Nese (flauto), Marco Dalsass (violoncello).

Il maestro Camicia terrà inoltre una masterclass in pianoforte il 19 e 20 dicembre. Per informazioni ondeserenefb@gmail.com.