Musica tramandata dal 1400, D’Onofrio Organ Festival a Guglionesi

GUGLIONESI. Domenica 18 dicembre la D’Onofrio Organ Festival-Concerto Organo e Zampogna alle ore 19 Chiesa Santa Maria Maggiore-Guglionesi.

Il D’Onofrio Organ Festival è una rassegna di concerti Organistici che persegue l’obiettivo di valorizzare e far conoscere gli antichi “Organi a Canne”, costruiti alla fine del ‘600 fino agli inizi dell’800 dalla rinomata famiglia organaria D’Onofrio, originaria di “Caccavone”, l’attuale Poggio Sannita nei pressi di Agnone in Molise. La fama dei D’Onofrio e della loro pregiata arte si è diffusa sin dal ‘700 in tutto il Molise oltre che in Abruzzo e nelle province di Caserta e Foggia, dove si possono tutt’ora ammirare organi di pregevole fattura.

L’origine della famiglia risale al 1400 ma l’inizio dell’attività, documentata dai loro capolavori, viene fatta risalire solo alla fine del 1600; lo strumento più antico abruzzese prodotto dalla loro bottega è quello della chiesa della Madonna dell’Assunta di Castelfrentano, realizzato il 10 luglio 1733 da Franciscus de Honofrio, probabilmente il capostipite della famiglia.

Dal momento che questi gioiellini sonori sono disseminati su tutto il centro Italia, il Festival si sviluppa in Molise, Abruzzo e Campania. Tutti i concerti sono raggruppati essenzialmente nel periodo dell’Avvento-Natale dell’anno 2022/23 e durante i mesi estivi di agosto e settembre del 2023.

