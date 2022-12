"Notte di luce" con la Corale città di Termoli

TERMOLI. L’associazione Corale Città di Termoli presenta il Concerto di Natale 2022 “Notte di Luce”.

Un appuntamento natalizio tanto tradizionale quanto irrinunciabile quello che ha vedrà esibirsi la Corale città di Termoli, nella chiesa di San Pietro e Paolo, sabato 17 dicembre alle ore 19:30. Un programma che prevede i tradizionali brani natalizi.

L’associazione "Corale Città di Termoli" è un coro polifonico costituitosi nel maggio 1992 sotto l'egida dell'Amministrazione Comunale della nostra cittadina adriatica. Essa, innestandosi in una realtà socio-culturale in continua crescita con l'obiettivo principale di divulgare il messaggio universale della musica arricchendosi nello stesso tempo di esperienze d'arte e di vita, intende lavorare ed impegnarsi per raggiungere traguardi sempre più importanti e rilevanti.

La "Corale Città di Termoli", composta da circa venti coristi, attualmente è diretta dal Maestro Vittorio Di Cesare. La presidentessa dell'Associazione è la signora Concetta Lisi.

Essa si è costituita come Associazione, con il patrocinio del Comune nel febbraio 1996, ed è iscritta all'A.CO.M. (Associazione Cori Molisani) e alla FE.N.I.A.R.CO (Federazione Nazionale Italiana Associazione Regionale Cori) dal febbraio 1997. Ha partecipato a molte rassegne polifoniche, anche fuori regione.

In programma un altro concerto a Campomarino, il 30 Dicembre alle ore 19:00 nella Chiesa "Madonna della Pace" contrada Cianaluca.

Galleria fotografica