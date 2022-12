Jamme Bbelle, spettacolo doppio per chiudere il 2022 del festival "popolare"

In scena dom 18 dicembre 2022

CASACALENDA. Si terranno oggi pomeriggio alle 18, presso il Teatro K di Casacalenda, gli ultimi due spettacoli del 2022 in calendario per il festival Jamme Bbelle, rassegna itinerante organizzata in regione dalla Uilt Molise.

L'associazione culturale L’Aretè di Isernia presenterà infatti 'La Jurnata', opera di Franco Ciampitti, e La 'Veglia', commedia invece scritta da Giambattista Faralli.

Gli organizzatori sperano di replicare il grande successo di Campobasso, dove domenica 11 dicembre l'auditorium gremito dell'ex Gil ha accolto con caloroso entusiasmo la divertentissima commedia 'I soldi non fanno la felicità... specialmende quanne sò poche!".

Il festival Jamm Bbelle prevede ben 23 eventi (oltre a laboratori, seminari e due concerti) in 13 diversi comuni del Molise e terminerà a fine aprile del prossimo anno.

