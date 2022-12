Il concerto di Natale al Crocifisso unisce solidarietà e gioia

TERMOLI. Grande serata per il coro parrocchiale della chiesa di Gesù Crocifisso, in collaborazione con Lowfield Gospel Choir di Campobasso -per la prima volta qui a Termoli- che ieri sera hanno incantato la serata con la musica annunciando la nascita del bambino Gesù.

Un susseguirsi di emozioni e spettacolo alla presenza dei parrocchiani, ma anche di altri ospiti giunti per ascoltare le melodiose note del coro, accompagnate da canti di Natale.

Il concerto di beneficenza è stato eseguito a favore della Caritas Parrocchiale. Si è detto soddisfatto il presidente del comitato sant’Alfonso, Gianfranco Cannarsa, che sta continuando a promuovere eventi in occasione delle festività anche nel quartiere, sempre a favore dei residenti e dei cittadini.

L’esibizione degli strumenti è avvenuta in collaborazione con Mary G. Paolantonio. Il concerto si è tenuto ieri sera proprio nei locali della parrocchia. Secondo evento a dicembre -dopo l’inaugurazione - il giorno dell’Immacolata Concezione del mercatino nell’ex mercato di via Polonia.