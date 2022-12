A Palazzo Ducale il concerto "Christmas Gospel live"

LARINO. Grande attesa per il concerto di Natale dei "The New Gospel Choir” che si terrà martedì 20 dicembre alle ore 21.00 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino.

L’evento, “Christmas Gospel Live”, è organizzato dall’ente comunale e si cala perfettamente nell’atmosfera natalizia che inonda la cittadina frentana in questi giorni arricchendola di un appuntamento di prestigio.

Ad accompagnare i coristi saranno due musicisti di spessore, il pianista Mauro Gallo e Ivano Sabatini al basso, si esibiranno con i più famosi brani di Natale, rivisitati in chiave jazz/ gospel e alcuni brani della tradizione gospel.

Il coro "The New Gospel Choir”, del basso Abruzzo, annovera nel suo percorso artistico notevoli partecipazioni e collaborazioni con artisti di fama internazionale. L’associazione corale, guidata da Sabrina D’Annibale, grazie anche al lavoro immenso della direttrice Dora Minicucci e di tutti i suoi componenti presenta un fitto programma per l’intero periodo delle festività.

Ancora una volta Larino riconferma il fermento culturale che la contraddistingue.

