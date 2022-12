“I trii per flauto tra classico e romantico”, un grande spettacolo

TERMOLI. Domenica scorsa, 18 dicembre al Sant'Antonio di Termoli, con “I trii per flauto tra classico e romantico”, si è esibito il Trio CaNDal per TermoliMusica 22.

Protagonisti della serata sono stati tre musicisti di chiara fama, che hanno suonato in tutto il mondo nei più noti teatri e sale da concerto sia come solisti che come cameristi, vantando prestigiose collaborazioni e riscuotendo importanti consensi di critica e di pubblico: Giuseppe Nese è considerato uno dei flautisti italiani più interessanti del panorama nazionale, ha eseguito gran parte del repertorio solistico con orchestra; l’eccellenza di Marco Dalsass al violoncello gli ha permesso di esibirsi dall’Europa, alle Americhe fino al continente asiatico, ospite dei più noti festival internazionali; Pierluigi Camicia, con il suo prestigio tecnico ed esecutivo al pianoforte, conta l’esecuzione di oltre mille recital tra Europa e Stati Uniti d’America.

Il trio Candal ha deliziato il pubblico con un programma che passa dal repertorio tedesco – con il Trio op. 49 di F. Mendelssohn e il Trio in Sol min. op. 63 di C. M. von Weber – a quello italiano, mettendo in luce le qualità solistiche del flauto e del violoncello in Une Larme, Tema e variazioni per violoncello e pianoforte di G. Rossini e nella Sonata in Do magg. per flauto e pianoforte di G. Donizetti. Il trio di Weber è inoltre considerato il migliore dei pochissimi lasciatoci nel genere cameristico dall’autore.

Un grande spettacolo alle porte del Natale, che non ha mancato di confermare ancora una volta l’alto livello di questa rassegna musicale molisana.

Il 2022 chiuderà in bellezza con gli ultimi tre concerti della stagione: al S. Antonio di Termoli, doppio appuntamento martedì 27 dicembre con il Ciak Movie Trio e mercoledì 28 dicembre con l’Orchestra Sinfonica Pugliese, sotto la direzione del M° Giovanni Minafra e con due solisti d’eccezione, i giovani musicisti Christian Pio Nese e Massimiliano Nese; si saluterà infine l’anno nuovo il 30 dicembre con il duo iberico-russo Mestre-Borysyuk.