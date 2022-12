Natale, il senso cristiano visto dai bambini

TERMOLI. I bambini dei gruppi Samuele ed Emmaus ci aiutano a riflettere sul Natale.

I bambini del catechismo, delle classi terze e quarte hanno portato in scena la rappresentazione natalizia presso la chiesa di San Timoteo.

Un momento di condivisione. Condivisione di sorrisi, di parole, di pensieri, di speranza. Delle riflessioni importanti per vivere meglio questo periodo di Natale. Riflessioni che ruotano intorno alla nascita di Gesù e che sono i capisaldi della pedagogia di Betlemme.

Dall'amore per sé stessi, per il prossimo, all'amicizia, alla condivisione. Questo è il Natale e il senso cristiano che vive in esso. Questo è il Natale che i bambini hanno rappresentato e che dovrebbe essere sempre dentro ognuno di noi. Quei valori che fanno di questa festa, davvero la festa più bella e magica.

"Il sorriso è la distanza più breve tra due persone" da qui nascono tutti i sentimenti più veri.

Grazie a tutti i catechisti, gli animatori, il coro, i genitori e la comunità parrocchiale.

Galleria fotografica