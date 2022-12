A Campomarino il concerto di Peppe Servillo e Ambrogio Sparagna

CAMPOMARINO. Continua il grande successo degli eventi del cartellone natalizio โ€œNatale dโ€™Amareโ€ predisposto e organizzato dal Comune di Campomarino e dallโ€™Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali.

Dopo le giornate dedicate alle tradizioni locali, agli spettacoli per bambini e al concerto gospel nella chiesa del Santo Spirito, ieri Palazzo Norante ha registrato il pienone con il classico appuntamento con โ€œSpirito di Nataleโ€ e i cocktail di Charles Flamminio.

Questa sera, invece, alle h. 20.00 รจ in programma un evento dโ€™eccezione, dallโ€™elevato valore artistico e culturale.

Sarร il musicista ed etnomusicologo ๐€๐ฆ๐›๐ซ๐จ๐ ๐ข๐จ ๐’๐ฉ๐š๐ซ๐š๐ ๐ง๐š insieme al cantante e compositore ๐๐ž๐ฉ๐ฉ๐ž ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ (voce degli Avion Travel) ad incantare la ๐‚๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐š ๐Œ๐š๐๐ซ๐ž ๐๐ข ๐‚๐š๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฆ๐š๐ซ๐ข๐ง๐จ con il concerto โ€œFermarono i Cieliโ€.

Per lโ€™occasione saranno proposte le โ€œ๐‚๐š๐ง๐ณ๐จ๐ง๐œ๐ข๐ง๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ๐ข ๐๐ข ๐’๐š๐ง๐ญโ€™๐€๐ฅ๐Ÿ๐จ๐ง๐ฌ๐จ ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š ๐๐žโ€™ ๐‹๐ข๐ ๐ฎ๐จ๐ซ๐ขโ€, composizioni settecentesche spirituali in dialetto e in italiano. Molte di esse legate alle festivitร e ai riti del Natale, tra cui alcune famosissime quali: โ€œQuanno nascete ninnoโ€, โ€œTu scendi dalle stelleโ€ e, appunto, โ€œFermarono i cieliโ€.

Tantissime anche le proposte in scaletta di brani composti dallo stesso Ambrogio Sparagna che verranno interpretate dalla voce Peppe Servillo.

Ad accompagnare questo incredibile duo - con la voce, lโ€™organetto e la zampogna di Sparagna - saranno ๐„๐ซ๐š๐ฌ๐ฆ๐จ ๐“๐ซ๐ž๐ ๐ฅ๐ข๐š con la sua ghironda, ciaramella e torototela, ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐จ ๐“๐จ๐ฆ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข alla zampogna gigante, strumento creato ad hoc per accompagnare le canzoncine spirituali e il gruppo vocale ๐๐ฎ๐š๐ซ๐ญ๐š ๐€๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐š.

Lโ€™ingresso ๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ๐ญ๐จ ๐ฌ๐š๐ซ๐šฬ€ ๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ข๐ญ๐จ, ๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐จ๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž.

Galleria fotografica