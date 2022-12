“Acqua Corr… e Sangh sctregn”, impazza il teatro popolare

GUARDIALFIERA. «È arrivata una lettera misteriosa, ma c’è bisogno dell’Arciprete perché nessuno sa leggerla… Arriva dall’America! Lo zio scrive che sta bene, che pensa sempre alla famiglia rimasta a Guardialfiera, in Molise, e che tornerà da loro, che sono il suo sangue. Perché “Acqua corr e ‘u sangh stcregn!” E veramente è dal fatto che, uno dei nipoti, svela un sogno recente: il fiume lo travolge, ed una mano lo salva. Ed è proprio da qui che sprizza il luminoso e fondamentale chiarimento dello spettacolo teatrale: “L’acqua è un bisogno, e quella mano è lo Zio con i suoi dollari».

È il guizzo comico, la dose di malinconia ed il talento di Jole di Rocco, in questa Commedia in tre atti, vivamente umana, colma di finezza e serietà d’indagine psicologica, animata di fervore appassionato e commovente. Ed è questa la patetica e comica concretezza di una forza dirompente di pensieri e di in una fervida e pungente ironia.

È l’affresco vivido, emozionante e riflessivo della storia locale, che è anche storia universale, portata in scena a Guardialfiera, dopo le tenebre del Covid, dalla Compagnia Teatrale “I Scapsctrat” alle ore 20,30 del 28 e 30 dicembre 2022 e del 3 gennaio 2023 a Guardialfiera nella Sala Conedera, sotto la Regia di Maria Rosaria Di Rocco e di Mario Pomponio.

Lo spettacolo sarà in scena anche il 29 gennaio 2023 presso la Sala DLF a Campobasso, nell’ambito del Festival Popolare “Jamme Bbelle”, a cura dell’ULT Molise, Unione Italiana Libero Teatro.

