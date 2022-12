Il "New movie trio" coinvolge tutti con le colonne sonore dei film

TERMOLI. Bellissima serata all’insegna del cinema quella del 27 dicembre, con il concerto del New Movie Trio al S. Antonio di Termoli per la stagione Termoli Musica 22.

Come si presenta già dal nome, questo trio – formato da Simone Genuini, direttore d’orchestra e pianista, David Simonacci, violinista, e Gabriella Pasini, violoncellista – ha presentato musiche tratte dalle migliori colonne sonore dei film e dei compositori più famosi quali Nino Rota, Ennio Morricone, John Williams, Nicola Piovani, Louis Bakalov, Klaus Badelt e Hans Zimmer.

Uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che senza dubbio ha deliziato il pubblico in sala con una bella carrellata dei temi più amati come Il Padrino e C’era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso e La vita è bella, Schindler’s List e Il postino, e ancora E.T., la trilogia western di Morricone, l’indimenticabile “oboe” di Mission e l’irresistibile He’s pirate della fortunata saga Pirati dei Caraibi.

Gli artisti – tutti con un curriculum corposo, che si esibiscono a livello nazionale ed internazionale sia come solisti che con i più famosi Ensemble ed Orchestre – hanno dimostrato tutta la loro bravura nell'esecuzione dei brani, così diversi tra loro per particolarità e difficoltà di esecuzione, in un affiatato dialogo musicale che ha riscosso il meritato successo.

Il prossimo appuntamento, sempre al S. Antonio di Termoli alle 18:00, è il 28 dicembre con l’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal Maestro Gianni Minafra, e i solisti Christian Pio Nese (ottavino) e Gianluigi Di Lauro (mandolino).

I biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/termoli-musica.

