Maestria e virtuosismi con l'Orchestra Filarmonica Pugliese

TERMOLI. Il periodo festivo continua a essere allietato dai concerti della stagione Termoli Musica 22, che il 28 dicembre ha portato sul palco del S. Antonio l’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal Maestro Gianni Minafra, con i solisti Christian Pio Nese (ottavino) e Gianluigi Di Lauro (mandolino).

Il programma, oltre al repertorio classico delle feste – come i Valzer Viennesi di Strauss, l’Aria sulla Quarta Corda di Bach, la Piccola Serenata Notturna di Mozart – ha presentato una prima assoluta: il Concerto in La magg. per piccolo, mandolino, archi e basso continuo di Onorio Zaralli.

L’orchestra, affermata da tempo e rinomata per le sue qualità tecniche e artistiche, ha deliziato il pubblico in sala, grazie anche alla magistrale direzione di Gianni Minafra, che in oltre vent’anni ha diretto più di mille concerti in tutta Italia e all’estero.

I due solisti, inoltre, hanno dato una bella prova delle loro qualità: Christian Nese, entrato a soli 14 anni nel triennio di flauto al S. Cecilia di Roma e ottavino solista e flauto della Juniorchestra del S. Cecilia, ha incantato col suono del suo piccolo; Gianluigi Di Lauro, primo mandolino dell’orchestra Stabile a plettro del Circolo Musicale “P. Mascagni”, ha ugualmente tenuto il palco con maestria e virtuosismo.

Ascoltare questi artisti è stato un vero piacere per il pubblico, che non si è risparmiato nell’applaudire a lungo il talento dei giovani musicisti e di tutta l’orchestra.

L’ultimo appuntamento di questa stagione 2022 è come sempre al S. Antonio di Termoli alle 18:00 di questa sera, 30 dicembre, con il prestigioso duo Novecento Barocco formato da Giorgio Matteoli (flauti dolci) e Scipione Sangiovanni (pianoforte).

I biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/termoli-musica.

