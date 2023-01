"Il Tratturo" in concerto a Termoli

TERMOLI. Il 5 gennaio alle ore 18:30 presso l'Auditorium della parrocchia Santi Pietro e Paolo di Termoli si esibirà la etnoband molisana "Il tratturo".

Il noto quartetto, guidato da Mauro Gioielli, che vanta oltre 1.800 concerti in Italia e nel mondo nonché numerose incisioni discografiche, torna, dopo diversi anni, a Termoli.

Voluta fortemente dall'associazione Casa del libro, con il patrocinio del Comune, la data termolese è inserita nella tournée natalizia del rinomato gruppo musicale che' proprio nella giornata precedente il 6 gennaio, eseguirà il "Concerto dell'epifania". Un evento fra i più suggestivi e più attesi delle feste natalizie. Il gruppo é composto da artisti del territorio pentro che interpretano suonate con gli strumenti della migliore tradizione della musica popolare.

Un repertorio in cui cultura musicale e spiritualità religiosa si fondono riportando alla luce la grande tradizione del Natale, a partire dal Cinquecento, con canzoni di Sant’Alfonso de’ Liguori, pastorali, zampognate, ninne al Bambinello, novene natalizie e melodie per l’Epifania.

Lo strumento protagonista è la zampogna, a cui si affiancano ciaramelle, chitarre, flauti pastorali, organetti e tamburelli. Fondamentale anche l’uso della voce, sia in esecuzione solista che a più voci. Un evento singolare e straordinario, dai molteplici significati, un'occasione da non perdere. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Casa de libro o al telefono 371808985.

Galleria fotografica