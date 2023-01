Il concerto caleidoscopico degli "Ensemble Spiritus"

PORTOCANNONE. Mercoledì 5 gennaio, alle ore 18, presso la chiesa Santi Pietro e Paolo di Portocannone si terrà il concerto "Happy Xmas, music is not over".

L’Ensemble Spiritus propone un viaggio caleidoscopico nei generi pop, rock e nel repertorio natalizio, senza trascurare swing, spiritual e gospel, il tutto rivisitato in versione «vocal», all’insegna di un’interpretazione (e talvolta reinterpretazione) in vesti corali di grandi canzoni del passato lontano e recente. Il genere presentato è stato infatti da alcuni definito «vocal pop».

Inoltre, nata dall’intuizione di Gennaro Continillo, direttore del gruppo vocale, e di Angelo Miele, docente di Fisarmonica presso il Conservatorio di Benevento, l’idea di abbinare voci e fisarmonica bayan rappresenta una proposta musicale innovativa che unisce due favolosi mondi musicali, quello della fisarmonica e quello della coralità, e risale a una decina di anni fa, quando dalla Soprintendenza BSAE del Molise nacque l’invito a tenere una serie di concerti in luoghi storicamente ed artisticamente significativi della nostra Regione (castelli e palazzi in primis).

M. Bonnay Une petite valse pour rever

G. Hermosa Zheng Zai

I. Albeniz Asturias

H. Arlen Over the rainbow

A. Na Yun Kin Tango argentino su tema di Astor Piazzolla

Angelo Miele, bayan

C. Mayfield (arr. K. Shaw) People get ready

Simon & Garfunkel (arr. R. Sund) Bridge over troubled water

L. Cohen (arr. R. Emerson) Hallelujah

Coldplay (arr. A. Anders & P. Astrom) Fix you

Train (arr. M. Brymer) Hey, soul sister

D. Pomus - M. Shuman (arr. J. Althouse) Save the last dance for me

Spiritual (arr. S. K. Albrecht) Sit down!

B. Marley (arr. G. Continillo) One love

S. MacGowan & J. Finer (arr. C. Hussey) Fairytale of New York

J. Beal & J. Boothe (arr. Mac Huff) Jingle-bell rock

Spiritual (arr. J. Althouse) Christmas Kum ba ya

I. Berlin (arr. G. Continillo) White Christmas

Angelo Miele, bayan e pianoforte, Gennaro Continillo, pianoforte e direzione.

