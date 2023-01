Da Fosca Innocenti a Luce dei tuoi occhi: Maria Rosaria Russo raddoppia su Mediaset

TERMOLI. La premiata ditta, chiamiamola così, Giulio Manfredonia (regista) e Maria Rosaria Russo (attrice) colpisce ancora; nel senso buono del termine. Un sodalizio vincente, in famiglia e nel mondo dello spettacolo, perfettamente complementare.

Considerazione che calza a pennello anche presentando l’ennesimo prodotto di livello assoluto nel mondo delle fiction, che debutta stasera su Canale 5.

Nella seconda stagione della serie “Fosca Innocenti”, interpretata da Vanessa Incontrada, tornerà in prime time l’attrice termolese, che apparirà nella seconda e terza puntata, nell’ambito di un cast che si è arricchito anche di altri protagonisti, come Giovanni Scifoni, Sergio Munìz, Maria Chiara Centorami e Caterina Signorini.

Quattro le puntate da 100 minuti girate da Giulio Manfredonia, che ha raccolto l’eredità di Fabrizio Costa.

«Non è la prima volta che mi capita di realizzare la seconda stagione di una serie ereditata da un collega, ed è una cosa che trovo molto affascinante – ha dichiarato al Tgcom 24 Giulio Manfredonia - in questa nuova stagione di Fosca Innocenti abbiamo lavorato soprattutto sulle relazioni tra i personaggi, sviluppando molto di più le varie storie private di tutti i componenti della squadra investigativa, e andando ancora più a fondo nell’indagare i loro sentimenti e i loro rapporti, cercando di consolidare e rafforzare il tono in commedia che caratterizza e fa da contraltare all’aspetto crime della serie».

Ma per Rosaria Russo è solo l’inizio di un 2023 da copertina, perché subito dopo la conclusione di “Fosca Innocenti 2” sarà sempre con Mediaset, in prime time su Canale 5, tra le protagoniste della seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”, l’apprezzata fiction ambientata a Vicenza, dove ricopre il ruolo di vice questore, mansione che la Incontrada, invece, interpreta nella serie in onda da stasera. Sliding doors in divisa, tra Arezzo (questa l’ambientazione di Fosca Innocenti) e la città del Palladio.