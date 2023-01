"L'occasione fa l'uomo ladro", di scena il teatro popolare

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Appuntamento oggi alle 18, presso l’auditorium Il Platano di Santa Croce di Magliano, con 'L'occasione fa l'uomo ladro' - divertente commedia scritta in tre atti da Antonella Giordano.

Lo spettacolo, incentrato su una esilarante lotta all'eredità, rientra nel programma del festival del teatro popolare Jamme Bbelle, la rassegna itinerante iniziata a novembre e che coinvolgerà l'intero territorio molisano fino al 29 aprile.

Si spera in un altro sold out, dopo i successi degli appuntamenti precedenti. E in tal senso i NapoleSani rappresentano una garanzia, compagnia nata nel 2016 ma già capace di lasciare un segno in questi anni nel panorama del teatro popolare molisano.

Lo spettacolo è completamente gratuito, chi vuole può contribuire con un'offerta libera.

Galleria fotografica