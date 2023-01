Andrea Geminiano nel videobox di Fiorello

TERMOLI. Andrea Geminiano, alias mago Jeck, il giovane prestigiatore di soli 18 anni, dopo il ritorno a Firenze nel mese di dicembre, inizia il 2023 con il botto, arrivando in Rai, più precisamente nello spin off del grande Fiorello.

«Il 10 gennaio abbiamo registrato a Roma, sia in studio che non, nel senso in studio ho registrato il numero che poi hanno ritrasmesso, ma prima abbiamo registrato una scena che si vede a 5 minuti dalla fine della puntata. In studio con me si vede durante le riprese e durante il numero, un'amica (Elettra Tercon) che ha partecipato al programma televisivo di Voglio essere un mago, andato in onda su rai 2 tempo fa.

In più, la settimana seguente sono partito per Milano, per registrare un programma su Sky con due influencer, una con 1 milione di follower su Instagram, e l'altra al momento è top secret. E presto ci saranno altre novità importanti».

Andrea, fin da piccolissimo ha avuto questa passione, e studiando, applicandosi con caparbietà, è riuscito nel suo intento. Oggi seppur giovanissimo ha già messo tanto fieno nella sua cascina, ha ricevuto gratificazioni importanti pensate anche dal decano e totem dell'arte della prestidigitazione e illusionismo come il grande Mago Silvan.

Ha partecipato anche alla rubrica di Termolionline Generazione social, dove si è fatto conoscere grazie ai suoi giochi di prestigio.

