Miss Morena e Mark Hyde tra Dance music awards 2023 e Virgo Village Sanremo

mar 31 gennaio 2023

L'appello di Miss Morena e Mark Hyde dj

TERMOLI. Miss Morena e Mark Hyde partecipano al “Dance music awards 2023”, il premio nazionale per la miglior vocalist femminile e il miglior “house dj producer”.

Miss Morena e Mark Hyde lanciano il loro appello per essere votati, in vista del Gran Gala del prossimo 26 marzo al Renoir Castellanza Va.

E non solo, perché Miss Morena sarà presente come cantante con la sua live performance, accompagnata dal producer Mark Hyde, anche al Virgo Village di Sanremo.

Infatti la novità assoluta di questa 73esima edizione è l’inaugurazione del Virgo Village Sanremo, il Villaggio Ufficiale della Musica che, da lunedì 6 febbraio aprirà i battenti per accogliere tutti i cantanti in gara, che da qui passeranno per le interviste con Radio Kiss Kiss.

A presentare la manifestazione ci sarà il vice ministro alla cultura Vittorio Sgarbi.

Una grande opportunità anche per il pubblico che potrà assistere a tutta una serie di iniziative musicali e socio-culturali per le quali saranno allestiti studi televisivi, postazioni radio, aree food, show-case, cene di gala, party fashion show, sfilate di moda e momenti istituzionali.

Tra i protagonisti annunciati il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, il filosofo e saggista di fama internazionale Diego Fusaro, Jo Squillo in rappresentanza del gruppo cantanti, Antonio Ieraci per Radio Kiss Kiss, un rappresentante eminente di Spotify e con loro alcuni esponenti di spicco delle maggiori case discografiche dalla Warner Music alla Sony, oltre ai massimi rappresentanti delle Istituzioni di Comune e Regione che hanno patrocinato l’evento.

Galleria fotografica