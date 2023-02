"I Scapsctrat" di Guardialfiera sul palco del Risorgimento

LARINO. Terzo appuntamento con la Stagione Teatrale Frentana 2023: sabato 11 febbraio, "Acqua corr... e sang sctregn" di Iole di Rocco sarà portata in scena dalla compagnia I Scapsctrat di Guardialfiera, non più alle ore 21, come precedentemente comunicato, ma, per problemi tecnici, alle ore 18.

Il botteghino sarà aperto a partire dalle ore 16 e, fino alle ore 17.30, al netto dell'eventuale tutto esaurito, sarà possibile acquistare biglietti numerati scegliendo i posti direttamente sulla piantina della platea del teatro.

«E dalla prossima settimana, grandi novità in arrivo!», annunciano gli organizzatori.