Cristina Di Tella, una tiktoker termolese tra le "Belve"

TERMOLI. Le sue performances spopolano sul mondo dei social network, specialmente sull’app più giovane che esiste, quella di Tik Tok.

Parliamo della giovane termolese Cristina Di Tella, della quale, qualche mese fa, parlammo nella rubrica Generazione Social.

Come username o nickname è “Cristinaditellacdt”, ha 23 anni e lavora, quando finisce da meno di un anno si dedica a queste performance che condivide anche sul suo profilo Instagram. Evidenti le capacità mnemoniche davvero eccellenti, riesce a ricordare tutte le più importanti battute di personaggi televisivi che riproduce in tempo reale, parole, gesti ed espressioni in maniera impressionante. Queste sue performance le hanno permesso di avere 150.000 followers su TikTok e su Instagram altri 10mila fan.

Cristina ha fatto il grande salto, perché?

Perché delle sue performances se ne occuperà, niente poco di meno che, la trasmissione televisiva “Belve”, condotto dalla bravissima professionista Francesca Fagnani.

Il programma di Raidue promosso in prima serata vedrà protagonista la Fagnani che, abbiamo avuto modo di ammirare come co-conduttrice di Amadeus al 73° festival di Sanremo e, proprio nel debutto di oggi martedì 21 febbraio, la nostra Cristina.

La tiktoker sarà all’opera con le sue performance e spiegherà quello che fa. Appuntamento stasera, ora. Non perdetela!

