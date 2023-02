La "belva" Francesca Fagnani promuove Cristina Di Tella, la tiktoker sarà ospite fissa

TERMOLI. Per la tiktoker termolese Cristina Di Tella si è spalancata un’opportunità non indifferente. Il suo sbarco, con le sue performance da Tik Tok, in un programma promosso dalla seconda alla prima serata di Raidue, potrebbe aprirle porte non da sottovalutare. Il talento che ha è provato, oltre alla sua bravura c’è anche tanta simpatia. Noi, fin dalla prima volta che l’abbiamo incontrata, abbiamo avuto questa sensazione. Da ieri sera la nostra amica termolese, come dice anche il comunicato stampa della Rai nel presentare la nuova stagione della brava Francesca Fagnani, parla di lei in questo modo: “La ragazza termolese, star di Tik Tok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi, ieri sera nella prima puntata ha replicato: Anna Oxa, Wanda Nara e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, suscitando l’approvazione del pubblico presente in sala”. Cristina, quindi, sarà una “belva” fissa nel programma.

Siamo contenti per questo salto di qualità e le auguriamo veramente tanto successo. Siamo pronti ad applaudirla anche nelle prossime puntate. Cristina ha il graffio della Belva e se ne è accorta anche lei, Francesca Fagnani, vuol dire davvero che il talento c’è.

