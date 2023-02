"Jamme Bbelle" a Casacalenda un Otello tutto da ridere

IN SCENA

IN SCENA mar 28 febbraio 2023

CASACALENDA. Quando Iago, esasperato dal disprezzo che suscita il suo ruolo, decide di dimostrare che non ci sarebbe capolavoro shakespeariano senza di lui e s’impegna a lasciare in pace Otello, gli altri personaggi si ritrovano in situazioni inusuali ai loro grandi caratteri tragici. Che sarà del Moro senza la gelosia a spingerlo attraverso il dramma? E di Desdemona, che si vede negata la sua commovente quanto memorabile uscita di scena?

Torna a Casacalenda il festival Jamme Bbelle, con lo spettacolo 'Questo Otello è tutta un'altra storia'. La divertente rilettura del capolavoro di Shakespeare ha fatto incetta di premi in tutta Italia ed alza ulteriormente il livello di una rassegna che sta regalando - dallo scorso novembre - grandi emozioni al numeroso pubblico che partecipa agli eventi in calendario.

Sul palco del Teatro K, domenica 5 marzo alle 18, gli attori dell'associazione culturale Ronzinate. Nata nel 2001 a Merate in provincia di Lecco, la compagnia ne ha fatta di strada tanto da esibirsi anche al di fuori dei confini nazionali.

Non resta quindi che godersi questa storia parallela, ma intrecciata inestricabilmente all’originale, ricca di citazioni e fraintendimenti, strategie e contromosse estemporanee, ma soprattutto risate.

