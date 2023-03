Jamme Bbelle porta Shakespeare al Teatro K

CASACALENDA. Domani a Casacalenda un nuovo appuntamento del festival Jamme Bbelle, la rassegna itinerante organizzata in Molise dalla Uilt (Unione Italiana Libero Teatro).

Sul palco del Teatro K, alle 18, gli attori dell'associazione culturale Ronzinate di Merate (provincia di Lecco), con lo spettacolo 'Questo Otello è tutta un'altra storia'. Si tratta di una divertente rilettura del capolavoro di Shakespeare, storia parallela ma intrecciata inestricabilmente all’originale e piena di citazioni, fraintendimenti e soprattutto risate, che ha fatto incetta di premi in tutta Italia ed arricchisce ulteriormente una manifestazione teatrale che sta praticamente registrando sold out in tutti i teatri finora coinvolti.

Galleria fotografica