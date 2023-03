Anche i “Tavitte” termolesi sbarcano all’Eredità

TERMOLI. “Nel dialetto molisano e nello specifico nella zona di Termoli, la parola indica i modi di dire e i proverbi della tradizione popolare.” Questa la spiegazione che è stata attribuita al termine “Tavitte” durante la puntata dell’Eredità.

La parola è stata scelta e sottoposta all’attenzione dei concorrenti all’interno del programma televisivo, il noto gioco in onda su Rai 1 tutte le sere prima del Tg1

Il termine termolese è finito all’interno della sfida dei “Paroloni”, il gioco che si svolge tra quattro concorrenti che hanno il compito di indovinare la definizione esatta tra nove opzioni diverse. Per questa sfida si sceglie sempre una parola rara che viene poco utilizzata nella lingua italiana o come in questo caso un termine dialettale.

Ma cosa sono i Tavitte ? Tutti i termolesi di una volta utilizzavano questi modi di dire nel linguaggio di tutti i giorni. Coloro che sono ancora legati al dialetto li utilizzano ancora oggi. Ad esempio: “I chiàcchiere ci pòrte ‘u vinde” ossia “Le dicerie se le porta via il vento”, per citare un modo di dire ancora attuale e molto utilizzato in città, anche tra i giovanissimi.

Che un termine così arcaico sia stato scelto all’interno di un programma televisivo è la vera resilienza del nostro immenso dialetto, che non conosce tempo, ma solo bellezza.