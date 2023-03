La "donna elettricista" Vanessa Porreca protagonista ai "Soliti Ignoti"

TERMOLI. L'abbiamo conosciuto da tempo, ha 20 anni, e proprio dalla sua esperienza, è nata anche una rubrica significativa, quella denominata "Generazioni rampanti", dove i giovani, ventenni e trentenni (ma non solo) del territorio raccontano passioni, sogni, obiettivi e percorsi di vita.

Ieri sera, la 20enne Vanessa Porreca, la "donna elettricista", è stata protagonista della trasmissione "I Soliti Ignoti", su Rai Uno e la sua partecipazione è avvenuta proprio con un contatto che la produzione Endemol ha costruito attraverso Termolionline.

Ne siamo lieti, così come è stata entusiasta la stessa Vanessa, assieme alla sua famiglia. Ovviamente fino alla messa in onda era tutto top secret.

Purtroppo, il concorrente di Amadeus non ha azzeccato la professione di Vanessa, e questo rende ancora più particolare la sua scelta, quella di fare l'elettricista, appunto, poiché pensava che lei fosse una commessa in un negozio di articoli per la casa. Simpatici gli aneddoti che Vanessa ha svelato in trasmissione, come quando morse il dito della madre, fingendo di farsi controllare una presunta bolla, o quando dette buca a un ragazzo, sostenendo di essere impegnata a fare la badante della nonna, non c'è che dire, la fantasia non le manca.

Purtroppo, l'errore ha fatto azzerare un montepremi che aveva raggiunto i 173mila euro.