Sorrisi e Follie: con Luigino Cintalarga trionfa il teatro dialettale

Sorrisi e Follie: la testimonianza di Gianni Frate

TERMOLI. Alla ricerca di nuovi talenti. Li abbiamo trovati domenica 12 marzo grazie alla compagnia teatrale amatoriale “Sorrisi e follie” di Ururi.

In scena una commedia con una trama intrigante e allo stesso modo esilarante, dal titolo “Luigino Cintalarga”. Dopo il grande successo Casacalenda e a Larino, ‘Sorrisi e Follie’ è approdata a Termoli, portando la commedia in tre atti scritta e diretta da Gianni Frate.

E il divertimento è stato assicurato. L’auditorium “Giovanni Paolo II” è stato plaudente e gremito come non mai. I magnifici sette, che hanno dato vita alla rappresentazione in 3 atti, sono tutte persone che fanno gli attori per hobby e per passione, ma nella vita sono tutt’altro, imprenditori, parrucchiera, operaio. E sul palco si trasformano in autentici talenti.

Aduccia alias Italia Ferrara, Angiolino alias Manuel Intrevado, Lisa alias Anna Morricone, Maria alias Dea Di Lena, Luigino alias Antonio Iannacci, Teresa alias Emanuela Molinara e Felipe alias Felipe Aponte. Tutti bravi a recitare ed hanno sfoggiato anche delle doti canori invidiabili. Esilarante la parte di Luigino Cintalarga da parte dell’attore principale Antonio Iannacci, nel suo recitare in italiano con forte accento arbreshe.

Il gruppo ‘Sorrisi e Follie’ fa parte dell’ambito del festival Jamme belle. Tanti sorrisi e tante follie hanno fatto da protagonista in questa meravigliosa ed esilarante commedia. Il regista Gianni Frate ha insaporato la trama anche con un pizzico di mistero, grottesco finché si vuole ma che nel contesto di questa commedia aveva la sua morale finale. Dobbiamo riconoscere che, negli ultimi anni il basso Molise, in campo artistico teatrale sta offrendo il massimo e il meglio, e ogni volta ci porta a scoprire talenti nuovi e interessanti.

Galleria fotografica