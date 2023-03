L'esilarante commedia “Un' è ppicca, ma ddu so troppe” in scena a Guglionesi

GUGLIONESI. La rassegna itinerante del teatro popolare in Molise, fa tappa ancora una volta a Guglionesi. Saranno ospiti del teatro Fulvio, gli attori dell’associazione “Teatro comico degli Abruzzi”, con “Un' è ppicca, ma ddu so troppe”, una commedia esilarante.

Sei i dialetti recitati, come sei solo le amiche che si ritrovano per un rendez-vous settimanale a casa di una di loro alla quale piace vivere nel caos. La vita di questo assortito gruppo di personalità, l’una l’opposto dell’altra, verrà sconvolta dal destino di un familiare di una di esse, il tutto reso straordinariamente brillante dalla presenza di un esoterico personaggio che, con le sue polverine magiche, porterà due amiche a odiarsi a vicenda e, dall’arrivo di due fratelli in cerca di una serata di fuoco.

Riusciranno le sei donne a ristabilire l’equilibrio? Non resta che scoprirlo!

E allora, l’appuntamento è a teatro, domenica 19 marzo alle ore 18, per accogliere i nostri ospiti e dimostrare, ancora una volta, quanto caloroso, cordiale ed accogliente sia il pubblico del Fulvio.

«Perché dopotutto anche saper fare gli onori di casa è un’arte».