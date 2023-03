Cultura, musica e teatro: il denso weekend frentano

IN SCENA

IN SCENA mar 21 marzo 2023

LARINO. Un altro denso fine settimana di cultura, musica e teatro.

Venerdì 24 marzo, alle 20.30, "I soldi non fanno la felicità... Specialmende quanne so' poche" della compagnia santacrocese Sceme Sembe Nuje. I biglietti sono acquistabili in prevendita dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, presso il Palazzo Ducale, e venerdì stesso, direttamente al teatro, a partire dalle ore 18.

Sabato 25 l'appuntamento imperdibile col Federico Poggipollini trio, il travolgente concerto con lo storico chitarrista di Ligabue, ospite al Cinema Teatro Risorgimento alle ore 21. Biglietti in prevendita presso il Villaggio delle Arti.

Domenica 26 marzo, doppio appuntamento. La mattina, alle ore 11:30, nella cornice meravigliosa di Villa Petteruti Romano, andrà in scena l'Orchestra Magliano, il concerto dei ragazzi e delle ragazze dell'Istituto Omnicomprensivo di Larino in occasione delle giornate Fai di Primavera.

Sempre domenica 26, alle ore 18, la pluripremiata compagnia barese Archè Teatro porterà in scena "Miseria e nobiltà", celebre commedia di Eduardo Scarpetta. Anche in questo caso, la prevendita è prevista da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13, presso il Palazzo Ducale, e al botteghino del teatro venerdì dalle ore 18 e domenica dalle 16.

