Tra docufilm e recitazione, l'attore Alfredo Pea invita la città al cinema Sant'Antonio

L'attore Alfredo Pea a Termoli

TERMOLI. Alfredo Pea, noto attore, interpreta padre Giovanni Boccardi nel docufilm dedicato al prete e astronomo molisano.

Dalla splendida location di via Roma, con alle spalle il Castello Svevo, Pea invita la cittadinanza a seguire l’evento Scienza e fede: dal conflitto al dialogo-proiezione de “La luce della notte”, in programma alle ore 18.30 presso la sala dell’ex cinema Sant’Antonio a Termoli. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Boccardi Tiberio, in collaborazione con Associazione Culturale Lilly, Comune di Castelmauro, Comune di Termoli, Casa del libro, Inaf e Adram.

Si tratta di un’occasione imperdibile per esplorare il rapporto tra scienza e fede attraverso la riscoperta di una figura straordinaria, Giovanni Boccardi, prete e astronomo molisano vissuto a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

“La luce della notte” è un docufilm, per la regia di Simone D'Angelo, che attraverso fiction e interviste ad astrofisici, storici e divulgatori scientifici ci conduce in un viaggio tra le stelle, alla scoperta della vita straordinaria di padre Boccardi, uomo fuori dal comune, dalle idee moderne e dal carattere impetuoso. La visione del docufilm sarà impreziosita dagli interventi di Vincenzo Testa, astrofisico, e don Antonio Sabetta, filosofo e teologo. Ad aprire la serata ci sarà l’attore Alfredo Pea, che nel docufilm interpreta padre Boccardi. Volto storico del cinema italiano, Pea ci regalerà un piccolo gioiello: la lettura di una poesia dello stesso Boccardi, irriverente e ironica. Un inno alla creatività e al talento, scritto nello stile pungente tipico dell’astronomo molisano

Moderano la serata Emma Santoro e Gabriele di Salvo. L’accompagnamento musicale è affidato a Mariano Gramegna.