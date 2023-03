"Jamme bbelle": due nuovi spettacoli nella rassegna teatrale popolare

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un altro doppio appuntamento targato Jamme Bbelle in programma nel prossimo fine settimana.

Domenica 2 aprile c'è il debutto assoluto del festival a Isernia, sul palco del Proscenio infatti, alle 18, la campagnia campobassana 'Artisti per caso' metterà in scena 'I mercanti di Brema'.

Libero riadattamento di Marco Caldoro (alla regia) della favola omonima dei fratelli Grimm: quattro animali, un asino, un cane, un gatto e un gallo vivono in quattro fattorie diverse, ma hanno una passione comune per la musica. Diventati anziani, i loro padroni vogliono sbarazzarsene, i quattro allora decidono di abbandonare il proprio territorio e di fuggire per raggiungere insieme Brema, in Germania, per vivere senza padroni e provare a diventare musicisti nella banda della città. Una bella storia di amicizia e libertà e un vero e proprio esperimento di teatro integrato assolutamente da non perdere.

Ma facciamo un passo indietro, sabato 1° aprile alle 20, presso l'auditorium Il Platano di Santa Croce di Magliano, si terrà la divertente commedia degli equivoci di Marco Lanzuise 'Una notte con Dora', che vede come protagonisti una escort, un giudice e una guardia giurata. Sul palco l'associazione 'Quelli che... il teatro' di Nola, ormai sulle scene da oltre venti anni con spettacoli di successo.

