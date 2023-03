“Dalla strada al palco”: l'esibizione di Giuseppe Cassa coi “No funny stuff”

Talenti in vetrina

Talenti in vetrina gio 30 marzo 2023

GUGLIONESI. È proprio il caso di dirlo: “dalla strada al palco”. È quello che hanno fatto i “No funny stuff” che nella serata di martedì 28 marzo si sono esibiti nella trasmissione di RaiDue condotta da Nek, intitolata, appunto, “Dalla Strada al palco”, un programma che vede protagonisti tantissimi artisti di strada, italiani e non.





I “No Funny Stuff” sono americano e tre italiani, tra cui due molisani, col guglionesano doc Giuseppe Cassa, armati di bizzarri strumenti fatti in casa con contenitori di fortuna, manici di scopa, seghe, assi per lavare i panni, pentole, lattine, innaffiatoi da giardino e quant’altro.

Nek presentandoli ha detto di loro che so o una band che "unisce la nobile arte del riciclo, alla nobile d'arte della musica".

Sono Mike Botula, Giuseppe Cassa, Giuseppe Petti e Fabio Gabbianelli. La loro musica, anch’essa rigorosamente homemade, è una esplosiva miscela di Heavy Swing, Bluegressive, Jug Band Blues e Punk Rock anni ’20. La scaletta si compone di pezzi originali, e reinterpretazioni di brani pop e rock moderni frullati insieme tra loro, stravolti negli arrangiamenti e riportati indietro nel tempo con un suono retrò.

Grazie alla straordinaria capacità della band di coinvolgere ed elettrizzare il pubblico e alla versatilità della scaletta, sempre frizzante, lo spettacolo si adatta a tutte le situazioni, dalle esibizioni in strada in stile busker a quelle in club, eventi privati, teatri e piazze.

Si conoscono nel 2014 Mike e Giuseppe, bloccati in un ascensore di un palazzo a Roma Sud.

Da quell’incontro nasce una collaborazione tra i due, che dopo qualche jam session, e aver buttato giù le prime idee, decidono di mettere su una vera e propria jug band.

A completare la formazione arrivano Giuseppe Petti, atipico percussionista specializzato nell’uso di washboard, batterie di pentole e lattine e, successivamente, dopo che un altro componente ha lasciato la band, arriva al contrabbasso Fabio Gabbianelli.

Si sono cimentati col piccolo schermo con piccole partecipazioni a programmi televisivi come Ci Pensa Mainardi su Fox Life, I Soliti Ignoti su Rai Uno e Tu Si Que Vales su Canale 5, dove passano il turno col Si unanime dei giudici e dal 96% del pubblico.