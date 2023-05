Dalla band Jonny Blitz al Concertone del Primo maggio, sul palco il chitarrista Pasquale Leonardi

TERMOLI. Musicisti con legami termolesi “bagnati” dal successo nel Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni a Roma.

Intorno alle 20, sotto una forte pioggia, durante l’esibizione canora di una giovane star della fortunata serie tv Rai “Mare fuori”, Matteo Paolillo, ad accompagnarlo sul palco – musicalmente parlando - c’era un chitarrista di 37 anni che fin dalla tenera età ha vissuto e studiato a Termoli, assieme alla sua famiglia.

Attualmente vive e lavora nella capitale, dove è ingegnere, ma non ha smesso di appassionarsi alle “sette note”.

Lui si chiama Pasquale Leonardi, classe 1986, nativo di San Severo ma cresciuto nel quartiere Difesa Grande a Termoli. Conosciuto sui social come Pas Jonny Blitz, nome della sua prima band.

«Inizio a suonare all'età di 7 anni con il grande insegnante termolese Basso Cannarsa, gran chitarrista. Lui è mio papà mi hanno regalato la passione per i grandi classici italiani come Battisti. Diventato adolescente, è nata la passione per la chitarra elettrica e gli amplificatori. Oggi ne ho veramente tante, hanno una stanza di casa tutta per loro. Con la chitarra elettrica sono arrivati i primi gruppi da liceale, poi invece con il trasferimento a Roma per l'università le cose si sono iniziate a fare più serie. La passione per il rock classico e alternativo e per il cantautorato italiano hanno portato alla nascita della mia prima band, i “Jonny Blitz", nei quali militava un'altra grande eccellenza-termolese al basso, Michele Palazzo, amico e strumentista eccezionale.

Alla fine dell'esperienza in band si sono aperte diverse possibilità di collaborare sia in studio nella registrazione dei dischi sia nei concerti dal vivo con artisti italiani in veste di turnista al basso e alla chitarra, tra i quali mi piace ricordare, Scarda, Mox cantautore sopraffino, Boriani e i Joe Victor».

Poi, Pasquale parla del concerto di lunedì scorso. «L'esperienza con Matteo Paolillo nasce poche settimane fa, grazie all'attento lavoro del manager che ha affiancato a questo giovane artista di talento una band solida e di esperienza. Suonare al concertone del primo Maggio è stata un'esperienza indimenticabile, grandissima professionalità di tutti i tecnici dietro il palco. È stato gratificante e allo stesso tempo molto energico».

