Stay rock! I Sound zero festeggiano otto anni di attività

PORTOCANNONE. I quattro ragazzi molisani dopo aver infiammato i palchi di mezza Italia tra “Arezzo Wave” e “Roma music festival” due ambiti festival nazionali si preparano per il tour estivo.

Cercando di farsi conoscere sempre di più con il loro stile e la loro musica, i sound zero stanno sfornando diversi inediti sia in lingua Italiana che in Inglese, apprezzati anche su Mediaset nella finale del talent “IBand” nel 2021 dai giudici Fiordaliso, Marco Carta e Jimmy Sax. “Dopo 8 anni siamo orgogliosi del nostro percorso musicale, stiamo cercando di dare una svolta alla nostra “carriera” e puntiamo a fare sempre meglio, vogliamo tenere alto il nome del Molise quindi seguiteci e sosteneteci, abbiamo bisogno di tutti perché è quella la forza che ci spinge a migliorarci sempre di più e a pensare che stiamo facendo bene” queste le parole del leader Joe (Gioacchino Occhionero). Quindi continuate a seguirli sulle loro pagine social per restare sempre aggiornati sulle loro date live e su tutte le news su di loro... #stayrock

Ricordiamo che la band è composta da ragazzi tutti molisani, Gioacchino Occhionero (Joe)-voce, Dino Petrucci (Mystic)-batteria, Mattia Fratangelo (Matt)-chitarra, Rodrigo Galasso (Ghigo)- basso.

