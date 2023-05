Jamme Bbelle: il festival tra workshop di drammaterapia e "Memorie musicali"

CASACALENDA. L'11 maggio a Casacalenda, alle 19 e 30 presso il Teatro K, si terrà il concerto "Memorie Musicali" a cura della Scuola civica Scdm "F.lli Gino e Giovanni Miozza". La Scuola, fondata dal maestro Leo Quartieri (e diretta dallo stesso) nel 1986 a Santa Croce di Magliano, è una realtà storica, un punto di riferimento fondamentale ormai per l'intera regione per le tante iniziative (concerti, laboratori, rassegne) che organizza ininterrottamente da ben 37 anni.

Un evento così, di assoluta qualità, non poteva quindi non rientrare nel calendario di Jamme Bbelle, la rassegna itinerante di teatro popolare che, dopo una stagione di successi, ha salutato il pubblico lo scorso 29 aprile a Larino in una serata di gala che ha celebrato i suoi protagonisti.

Ma non finisce qui, il programma Jamme Bbelle prevede un ultimissimo appuntamento: sabato 13 e domenica 14 maggio, presso la sala Alphaville di via Muricchio a Campobasso, si terrà il Workshop su "Drammaterapia: viaggio nella Relazione”. Iniziativa imperdibile, curata da uno dei più grandi esperti in materia a livello nazionale: Ermanno Gioacchini.

La Drammaterapia per le risorse si distingue da quella in campo clinico e psicoterapeutico e trova la sua applicazione nel campo delle artiterapie. L’obiettivo del Workshop è far sperimentare ai partecipanti un breve percorso dimostrativo di alcune delle tecniche base per liberare la propria creatività, migliorare la coscienza che si ha di sé e affinare le capacità relazionali.

Tutte le info su https://www.uilt.net/teatro-terapeutico/

Jamme Bbelle vuol dire non solo commedia e teatro, ma anche e soprattutto cultura nel senso più ampio e popolare. In attesa di una seconda e grande edizione per il Molise.

