La stagione concertistica “TermoliMusica” debutta con l'Ensemble "Benedetto Marcello"

TERMOLI. Parte stasera la 19esima stagione concertistica “TermoliMusica”, organizzata come sempre dall’associazione culturale OndeSerene, del maestro Pino Nese.

Alle 19, nella sala dell’ex cinema Sant’Antonio, si esibisce sul palco l’Ensemble «Benedetto Marcello», gruppo specializzato nel repertorio del Sei-Settecento italiano, incontra il virtuoso di mandolino Francesco Mammola.

Di grande interesse il programma, che unisce la particolarità del repertorio all’estrema fruibilità dettata proprio all’immediatezza di questo strumento distintosi nel corso dei secoli come punto di riferimento sonoro del repertorio popolare, per il quale scrissero anche numerosi compositori colti. Infatti, dopo l’introduttiva Sonata op. 1 n. 7 di Michele Mascitti, la serata prevede l’esecuzione di pagine di altri autori del periodo barocco di area napoletana e veneziana, da Antonio Vivaldi a Giuseppe Giuliano e Domenico Gaudioso, che crearono dei Concerti per mandolino di grande fascino. E quando si parla di mandolino, naturalmente la mente corre alla tradizione partenopea, che l’Ensemble «Benedetto Marcello» e Francesco Mammola onoreranno in chiusura con un trittico comprendente «Reginella», «Torna a Surriento» e «‘O Sole mio».

L’Ensemble Barocco “Benedetto Marcello” è una formazione cameristica nata all’interno dell’Associazione Orchestrale da Camera “Benedetto Marcello”. La sua costituzione trova origine nella comune volontà dei suoi componenti di riscoprire il vasto repertorio strumentale italiano del XVIII° secolo, di raro ascolto e di rilevante interesse musicale, senza trascurare i più significativi compositori europei. Le proposte di ascolto sono il frutto di un lavoro di studio e di ricerca che ha portato l’Ensemble Barocco “Benedetto Marcello” al raggiungimento di una propria identità stilistica e musicale grazie anche al contatto con composizioni inedite eseguite per la prima volta in tempi moderni con grande interesse da parte della critica.

Particolare è l’attenzione che mostra verso la vasta produzione strumentale e vocale, sacra e profana, dei compositori abruzzesi del XVIII° secolo. L’esempio più tangibile è rappresentato dalla ricostruzione critica e dall’esecuzione delle “Sonate a tre” di Michele Mascitti incise su compact-disc per la casa discografica Nuova Era.

Il disco ha avuto ottimi riscontri critici sulle più importanti riviste specialistiche nazionali quali Amadeus, CD Classica, Suono, Musica, Il Giornale della Musica, Piano Time, Musicalia ecc.

Recentemente ha inciso, per l’etichetta Bongiovanni, i Balletti a tre di Tomaso Albinoni. L’Ensemble ha tenuto numerosi concerti per le più prestigiose Società: all’Estero è stato invitato negli Stati Uniti, in Germania e in Belgio sempre con importanti riscontri critici e di pubblico.