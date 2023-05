Debutto di classe con l'Ensemble “Benedetto Marcello” e il mandolinista Francesco Mammola

TERMOLI. La XIX edizione di Termoli Musica 2023 è stata inaugurata ieri sera, 21 maggio, con il concerto dell’Ensemble “Benedetto Marcello” e il mandolinista Francesco Mammola.

Il direttore artistico Pino Nese ha aperto la stagione concertistica ringraziando il pubblico e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, e spiegando come quest’anno gli eventi saranno divisi in due sessioni, una estiva e l’altra autunnale.

«Avremo la parte della sessione estiva con ensemble più particolari, differenti da quelli delle stagioni concertistiche tradizionali. Si apre con un Ensemble di musica barocca con mandolino solista, ci sarà poi il Trio Felix con soprano, clarinetto e pianoforte; quindi l’11 giugno un trio jazz, il Federico Bonifazi Trio, e il 25 giugno il duo Maclé, un concerto con due pianoforti in scena. Il 2 luglio avremo un duo flauto e pianoforte con la flautista termolese Ileana De Santis, il 9 luglio il Monesis Duo con sax soprano e fisarmonica, e il 19 luglio la cantante uruguayana Beatriz Lozano. Il 27 agosto si terrà il concerto del duo Nese-Mariano nel Duomo di Termoli, per dare sempre più importanza ai luoghi di rilievo della città e del basso Molise. Ci saranno poi altri due appuntamenti non ancora calendarizzati, un concerto all’alba e uno al tramonto, per la valorizzazione dell’aspetto paesaggistico e turistico di Termoli. Chiuderemo con una giovane big band, la Rome “Small” Band il 24 settembre, per poi riprendere subito dopo con la sessione autunnale che sarà più classica».

Gli artisti dell’Ensemble “Benedetto Marcello” insieme al mandolinista Francesco Mammola hanno intrattenuto il pubblico in sala con un repertorio prettamente barocco, con una particolare attenzione verso la vasta produzione dei compositori abruzzesi quale Michele Mascitti, di cui hanno eseguito la Sonata op. 1 n. 7, seguita dai concerti per mandolino, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi, Giuseppe Giuliano e Domenico Gaudioso.

Un programma che il pubblico ha apprezzato, trascorrendo con entusiasmo una magnifica serata.

Il prossimo appuntamento sarà il 28 maggio alle 19 con il Trio Felix: si esibiranno la soprano Marilena Gaudio, il clarinettista Giacomo Piepoli e il pianista Flavio Peconio.

Abbonamenti e biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets.com.