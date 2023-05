L'istituto comprensivo "Magliano" al 22esimo Festival Musicale

lun 29 maggio 2023

LARINO. Con “l’Orchestra Magliano” e il Coro di Voci Bianche “Maria Libera Di Lena”, già “Gruppi di Interesse Comunale”, prima, e, con successiva nomina a firma del Ministero dei Beni Culturali: “Gruppi di Interesse Nazionale”, martedì 30 maggio alle ore 20:30 in Piazza Duomo a Larino, si aprirà la XXII Edizione del Festival Musicale rassegna dei Gruppi Scolastici.

Ritorna un Festival, interrotto dalla pandemia, come anticipo delle manifestazioni di una serie di iniziative che prevedono una kermesse di eventi denominata “in…fine”, prodotte dall’Omnicomprensivo Magliano di Larino che si protrarrà fino al prossimo 9 giugno. Difatti, Tra le “strategie” di conduzione del proprio mandato del Dirigente Scolastico dottoressa Emilia Sacco, vi sono azioni volte a valorizzare e rilanciare sempre con più efficacia tutte le straordinarie risorse di una Scuola dalle molteplici potenzialità, ubicata in un territorio di grande pregio.

Provenienti dai Comuni di: Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Bonefro, Rotello, Colletorto, San Martino in Pensilis, Portocannone, Ururi, Sant’Elia a Pianisi, Pietracatella, Monacilioni, Macchia Val Fortore, Gambatesa, Tufara e Riccia, a Larino Città, arriveranno centinaia di alunni , con dirigenti e personale della scuola e le loro famiglie a seguito, per rappresentare l’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, l’Istituto Omnicomprensivo del Fortore, e il Comprensivo di San Marino in Pensilis.

Organizzare in modo sistematico attività di raccordo tra Enti e Istituzioni evidenzia l’intelligenza di chi vuole adoperarsi con tutti i mezzi a propria disposizione per salvaguardare e incentivare il futuro delle nuove generazioni.

La “condivisione" sarà il messaggio focale e il concerto dei ragazzi, sarà foriero di questi messaggi con il loro talento.