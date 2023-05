Il "Trio Felix" entusiasma con le arie delle opere più famose

TERMOLI. Grande successo per il secondo appuntamento della Stagione Concertistica Termoli Musica 2023 con il Trio Felix, che ha intrattenuto il pubblico del Sant'Antonio con arie famose dell’opera.

Questo Trio ha proposto un viaggio musicale, che non si dipana soltanto geograficamente o storicamente: è un viaggio dell’anima e dei sentimenti che, grazie a questa formazione – soprano, clarinetto e pianoforte – tanto amata dalla letteratura liederistica, riesce a farsi portavoce di ogni piega dell’anima. Partendo dunque dalle bucoliche atmosfere della Germania di Conradin Kreutzer (Das Mühlrad) e di Johann Kalliwoda (Heimathlied), arriva al melodismo italiano dell’opera di Giacomo Puccini, con famose arie da Madama Butterfly, La Bohème e Tosca. Divertente l’intermezzo con Always Smaller di Adolf Schreiner, molto apprezzato dal pubblico, in cui il clarinettista ha smontato gradualmente lo strumento iniziando dalla campana, fino a suonare solo sulla canna. Il finale è stato dedicato alla canzone napoletana, con I’ te vurria vasa’ e Reginella, che hanno meritato l’ovazione.

Bravissimi gli artisti. Il soprano Marilena Gaudio, che ha frequentato corsi di liederistica e l’accademia di Katia Ricciarelli e ha calcato i palcoscenici di importanti teatri tra cui il Petruzzelli, ha incantato la sala con la sua voce, seguita nelle melodie dalla tecnica magistrale di Giacomo Piepoli, primo clarinetto della Filarmonica Pugliese e che ha collaborato con artisti del calibro di Ezio Bosso, e dal sapiente tocco del pianista Flavio Peconio, vincitore di importanti concorsi pianistici oltre che attivo concertista a livello internazionale, sia come solista che in formazioni da camera.

Il terzo appuntamento della stagione è l’11 giugno alle 19 al Sant'Antonio di Termoli con Come Back, del Federico Bonifazi Trio. Abbonamenti e biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets.com.