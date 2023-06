Alex Britti magnetico a Castellara, tantissima gente al concerto

Alex Britti in concerto a Guglionesi

GUGLIONESI. È iniziata con il botto la festa in onore del santo patrono a Guglionesi.

Anche il meteo è stato clemente ed ha regalato una serata in pieno clima estivo.

Le luci del palco si sono accese, sotto le note, che diventano pura poesia, della sua chitarra. Coinvolgente e inconfondibile il suo accento romano.

Parliamo di Alex Britti che, a Guglionesi, ha portato avanti uno spettacolo di due ore bello, coinvolgente e magico.

Gli assoli di chitarra hanno risuonato in tutta la piazza, a Castellara, con un turbinio di luci che, quando si accendevano più forti, illuminavano il folto pubblico arrivato anche da fuori regione, già dal pomeriggio del 1° giugno.

Una valanga di gente che si è riversata in ogni angolo della piazza e per tutta viale Regina Margherita dove per l’occasione esercenti e bar hanno creato menù appositi per la serata.

Incanta tutti Britti. Grandi e piccini.

E quando dicono che sia il miglior chitarrista italiano non sbagliano.

Telefonini e mani in aria a ritmo, un coro di voci ha intonato tutti i suoi brani, dai più vecchi come "La vasca", "Solo una volta o tutta la vita", la splendida "Una su un milione" e la celebre "Oggi sono io", fino a quelle più nuove, tra note blues e jazz.

Lunghi applausi per il frontman che ha dominato il palco insieme alla sua band e soprattutto alle sue innumerevoli chitarre. E applausi anche a Nicola, Stefano, Antonio, Pasquale, Benedetto, Diego, Corrado, Maurizio, Danilo e Domenico, i ragazzi del Comitato Sant'Adamo che, con l'aiuto dei cittadini, degli sponsor e delle attività, anche quest'anno, sono riusciti a creare una festa degna di lode.

Galleria fotografica