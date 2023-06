Il trio "Napulammore" incanta il borgo di Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Sessantatré agevoli gradini bianchi - dall’antico episcopio fin sul terrazzo panoramico della Cattedrale - modellano la gradinata più bella di Guardialfiera: un capolavoro assoluto per praticità ed eleganza e che costituisce una fra le principali attrazioni turistiche del paese. Inerpicandola, impulsivamente, lo sguardo va a spaziare su scorci di rara suggestione: dalla verde corona di colli, all’azzurro intensissimo del lago, sul quale si riflettono colori e trasparenze mutevoli. E giù, nella estremità inferiore di questa romantica scalea, nello slargo che s’incunea in Vico San Rocco, s’è disparso nell’etere anche il saluto ed il primo sorriso di Mario Placidini irradiatoli nella magnificenza del documentario su Guardialfiera, appena diffuso da TV-2000.

Per la solennità patronale e per l’apertura della prima “Porta Santa” nella storia universale della Chiesa, esattamente in quello stesso angolo, è stato allestito il vezzoso podio per il Concerto di “Napulammore”: il trio spumeggiante, frizzante, fantasioso; il cuore pulsante della tradizione musicale partenopea.

Da anni io seguo ed insegno questi amici inconsueti perché, degustando la loro musica, la loro spigliatezza, il loro brio artistico, sono blandito di gioia, di pace; vengo conquistato da uno stato di grande serenità interiore. Osvaldo Caruso, chitarrista, direttore e arrangiatore; Marco Adovasio, mandolino e Francesco Santoro, voce e batteria: ineccepibili e simpatici interpreti della canzone napoletana, pizzicando e sollecitando le corde, si sono sfrenati a Guardia, in un Vesuvio incandescente di eruzioni musicali, di capriole e salti di crome, biscrome, semicrome nell’incanto di Napoli, in una irruzione di cielo - guarda un po’ - nella massima vicinanza alla “Porta Santa”.

Accovacciato, su per quei gradini, ho strabiliato riascoltando i capolavori della melodia napoletana, canzoni belle perché eterne, e ne elenco alcune, indicandone anche l’anno di nascita: “Na sera ‘e maggio” 1938; “Torna a Surriento” 1924; “ ‘O marenariello” 1893; “Ccomme facette mammeta” 1906; “Reginella 1917”; Passione 1934” “Dicitengello vujie 1930°; “O surdato ‘nnammurato” 1915; “ ‘O sole mio” 1898.

Cassiodoro, scrittore latino, cristiano nato verso il 490, raccomandando l’amore per il canto e la difesa del bello, del giusto e del nobile, esclamò: “Non facciamo scherzi, attenzione, non combiniamo pasticci altrimenti Dio ci lascerà senza musica”. Vincenzo di Sabato.